Як проходить призов на військову службу обмежено придатних у воєнний час

Мобілізація в Україні триває до 23 серпня, і незабаром буде ухвалено рішення щодо її продовження. Як проходить призов обмежено придатних у воєнний час

За законом, у воєнний час “непридатні у мирний час та обмежено придатні у воєнний час” громадяни можуть бути призвані на військову службу, але з певними обмеженнями. В одному зі столичних центрів комплектування докладно розповіли, як проходить призов.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, від мобілізації “обмежених” до служби чоловіків не звільнено. Їх не відправлять служити у морській піхоті чи десантних військах, але виконувати штабну роботу такі громадяни здатні.

Після отримання повістки призовник має з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК), потім пройти медичну комісію, після чого його оформлять на розподіл. Призовнику скажуть, коли йому зібрати особисті речі (білизну, засоби особистої гігієни тощо) та бути готовим вирушити на службу. Формою, взуттям, бронежилетом, каскою та зброєю держава його забезпечить.

Якщо у призовника не виявлено жодних медичних протипоказань, його можуть одразу з військкомату відправити на військову службу. Такі випадки також є. Саме тому на медкомісію багато хто бере із собою особисті речі. Про це наперед попереджають.

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