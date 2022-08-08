Загальна мобілізація: повний перелік тих, хто має право на відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена через вторгнення росії до нашої країни. Призвати до армії можуть будь-якого військовозобов’язаного громадянина віком від 18 до 60 років, але є винятки.

Які категорії українців не підлягають мобілізації, пише NNS з посиланням на “Апостроф”.

Перелік винятків чітко прописано у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Право на відстрочку мають такі категорії громадян:

Особи, заброньовані на час мобілізації та війни за органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими держорганами, підприємствами, установами та організаціями. Йдеться про людей, які забезпечують критичні потреби держави чи підприємства. Водночас заборонено бронювати військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності.

Громадяни, визнані військово-лікарською комісією тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я (на строк до 6 місяців із необхідністю повторного проходження комісії), та люди, які мають інвалідність.

Жінки та чоловіки, які тримають трьох і більше дітей віком до 18 років, або самостійно виховують дитину (дітей) такого ж віку.

Чоловіки, жінки, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; дитину з тяжким захворюванням (ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, церебральний параліч, психічні розлади, цукровий діабет І типу, захворювання нирок IV ступеня); дитину, яка потребує трансплантації, паліативної допомоги або отримала важку травму.

Чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (до 23 років) дитину з інвалідністю I або II групи.

Опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до 18 років).

Люди, які постійно доглядають хворих родичів (дружину/чоловіка, дитину, батьків), якщо більше немає нікого, хто може про них подбати.

Особи, які мають дружину/чоловіка або одного з батьків з інвалідністю І – ІІ групи; опікуни особи з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною.

Жінки/чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка/дружину, яка вже проходить службу в армії.

Громадяни, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

Народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Крим.

Співробітники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, ЗСУ, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, податкової міліції, Національного антикорупційного Бюро України, Держбюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони України.

Студенти (здобувачі професійно-технічної, професійної вищої та вищої освіти), асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі.

Вчені та викладачі установ вищої та професійної вищої освіти, наукових установ, які мають вчене звання/науковий ступінь.

Педагоги закладів професійної/професійно-технічної освіти, шкіл, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Варто зазначити, що парламент уже ухвалив два закони, які розширюють перелік осіб, що не підлягають призову. Це громадян, які втратили близьких родичів під час російського вторгнення, вчені та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Проте обидва документи поки ще не підписав президент Володимир Зеленський.

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