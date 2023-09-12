Щасливого кінця війни в Україні не буде – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що, навіть попри бажану перемогу, щасливого кінця війни в Україні не буде, бо «вона втратила багато людей».

Як передає НСН, таку думку президент висловив журналісту Фаріду Закарії для телеканалу CNN.

Для України дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, а також якнайшвидше пересадити льотчиків-винищувачів Повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі.

«Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати», сказав він.

Зеленський наголосив, що перемога – це єдина річ, яка не дозволить Росії напасти на інші країни. За його словами, наступними цілями країни-агресорки можуть бути країни Балтії, Польща. Мета Путіна, на думку Зеленського, – повернутися до Радянського Союзу.

Також глава держави додав, що сподівається переконати американського лідера Джо Байдена передати Силам оборони тактичні балістичні комплекси Atacms, щоб почати використовувати їх проти російських окупантів уже цієї осені.

«Сподіваюся, розмовлятиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з Himars», додав він.

Ще новини України: Як український «Леопард» на Запоріжжі переміг у бою два російських Т-80БВ (відео)