Як український «Леопард» на Запоріжжі переміг у бою два російських Т-80БВ (відео)

Український «Леопард» на Запоріжжі переміг у бою два російських танки Т-80БВ.

Відповідне відео, зняте на початку контрнаступальних дій, опублікувала аналітична група OSINTtechnical, передає НСН.

OSINT-спільнота ідентифікувала, що бій стався на ділянці автодороги Т0803, що проходить біля населених пунктів Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопокровка, Павлівське, Новофедорівка, Вербове та Роботине.

У результаті бою, один російський танк отримав ушкодження, після цього дві бойові машини противника відступили з позиції.

Танковий бій вівся на відстані приблизно 2,8 кілометрів, додає Мілітарний.

Як український «Леопард» на Запоріжжі переміг два російських Т-80БВ. Відео

На відео видно, як танк Leopard 2A6 веде вогонь по двох російських Т-80БВ.

Танкісти ЗСУ розповіли про реальні переваги Leopard 2A6

СтратКом Збройних Сил України оприлюднив інтерв’ю з танкістами 47-ої окремої механізованої бригади “Ма́ґура”, які воюють на Leopard 2A6, пише “Діфенс Експрес”. Саме ця бригада зараз веде активні наступальні дії на Запорізькому напрямі.

Й перше, що зазначає командир машини – це маневреність Leopard 2A6, попри те, що сама машина важить 62,3 тонни. І це не дивно, бо питома потужність цього танка завдяки 1500-сильному турбодизелю складає 24 к.с./т, що значно вище за показники радянський машин.

Також він зазначив швидкість та влучність Leopard 2A6. Але детальніше саме про вогневі можливості розповів навідник Leopard 2A6. Він зазначив, що танк має “просто шикарну оптику”, яка дозволяє чітко бачити цілі на відстані 4-5 км, включно із живою силою. Також величезне значення має висока плавність ходу та якісна стабілізація гармати.

“Ми можемо їхати на великій швидкості 50-60 км/год по пересічній місцевості і я можу вести ціль”, розповів навідник німецького танка.

Він також відмітив й такі речі, як значно зручніша ергономіка, через більші габарити внутрішнього відділення, а також рівень захисту, який дозволяє вижити. Бо у порівнянні із радянськими танками ситуація, коли детонує весь боєкомплект й екіпаж машини зникає у вибуху, який зносить башту, у західних машинах неможливий.

Навідник Leopard 2A6 підтвердив, що західні машини отримали не найбільш досвідчені українські танкісти.

“Ми вчились в учебці на піхоту, прийшов майор з однієї з танкових бригад й сказав, що потрібні танкісти. Вийшло лише два чоловіки, він сказав – що потрібно більше. Я вийшов, але попередив, що без досвіду, але заспокоїли – навчимо. Через пів року служби ротний повідомив, що будемо навчатися на Leopard 2, а ми лише про них у новинах чули й не дуже вірили”, розповів танкіст.

Про деякі особливості бойового застосування Leopard 2A6 розповів заряджаючий. Він зазначив, що завдяки якісній перевазі у прицільних приладах найкращим часом використання цієї машини є ніч та світанок. При цьому головною задачею танкістів на Leopard 2A6 є саме підтримка піхоти, як у наступі, так й в обороні.

Танкісти розповіли про танк Leopard 2A6. Відео

Зазначимо, що Leopard 2A6 є найсучаснішим танком у Збройних Силах України. Сам Leopard 2A6 вперше був продемонстрований лише у 2007 році. Він відрізняється новою довшою 120-мм гарматою L/55, замість L/44. А командирська панорама, модернізована система управління вогнем та повністю електричні приводи перекочували з нього з Leopard 2A5, як й характерне клиноподібне посилення бронювання башти.

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