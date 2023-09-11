Український захисник на Запоріжжі повів на ворога «танк-камікадзе» – як це було

Український захисник на Запоріжжі ризикуючи життям підвів трофейний танк нашпигований вибухівкою та снарядами до позицій російський військ.

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку вдалися до ризикованого кроку і використали проти ворога нову тактику – направили до позицій росіян так званий «танк-камікадзе», де він підірвався на міні.

Про це 10 вересня повідомив пресофіцер бригади Ярослав Галас, передає НСН.

Трофейний танк був підірваний поблизу позицій російських загарбників. Вибух від детонації закладеного боєкомплекту був таким, що з тих позицій українську піхоту більше «ніхто не турбував».

Найнебезпечнішу роль в операції виконав механік-водій. Ім’я військового Василь Дудинець.

Він мав довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань пострілу.

Якби в нього влучили з гранатомета, жодних шансів вижити не було б, каже пресофіцер.

Василь Дудинець родом із Мукачева. Простий чоловік, заробітчанин, багато років працював у Чехії.

У лютому минулого року у Василя народилася донька, а на початку березня, наступного ж дня після хрестин, він сам пішов у військкомат. Після завдання з танком за Василем міцно закріпився позивний Камікадзе, розповідає Ярослав Галас.

Сам герой розповів, що розумів, яке ризиковане завдання має виконати.

Звичайно, я розумів, що можу не повернутися. Але якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, це була б миттєва смерть. Тобто, все зрозуміло – ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу і потім тебе дружина чи діти катають на інвалідному візку й підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть. Ось чому я зразу погодився, коли командири розповіли про бойове завдання. Для чого всі ми сюди прийшли? Треба чимшвидше закінчувати війну, повертатися додому й виховувати своїх дітей…, сказав Василь Дудинець.

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