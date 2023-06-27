Каховське водосховище перетворилося на пустелю – фоторепортаж

Каховське водосховище було надзвичайно важливим джерелом водопостачання для півдня України. Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС водойма перетворилася на пустелю, а люди залишилися без води.

Проте під товщею вод Каховського моря була скрита історична спадщина, яку затопили під час будівництва ГЕС, а зараз ці землі вийшли назовні.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» зафіксував те, як тепер виглядає водосховище біля Нововоронцовки на Херсонщині, передає НСН.

Каховське водосховище місцеві жителі часто називали «Каховським морем» через його велику площу і схожість із морськими горизонтами.

Знищення греблі Каховської ГЕС та висихання водосховища жителі називають «великою трагедією». Раніше вода в цьому місці досягала трьох метрів.

За словами місцевих жителів, вода відходила дуже швидко, і за перший день відійшла на 300-400 метрів.

Від Нововоронцовки вода відійшла на 1,5-2 кілометри:

Пляж Нововоронцовки тепер виглядає так:

Залишки бруківки та будинків, які були затоплені в 1955 році під час будівництва Каховського водосховища:

До іншого берега від цього місця – приблизно 13-14 кілометрів, де вже розташовані російські війська:

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