Затонула баржа на дні Каховського водосховища – як тепер виглядає судно (фото)

Після обміління Каховського водосховища на суходолі опинилася баржа, яка затонула з вантажем понад два роки тому на Запоріжжі.

Як зараз виглядає затонуле судно, показали кореспонденти Суспільного, передає НСН.

Баржа затонула на відстані близько 50 метрів від берега з боку села Розумівка Запорізького району.

Після підриву російськими військами Каховської ГЕС вода, яка омивала всі ці роки баржу, поступово пішла.

Під час події два роки тому, шістьох членів екіпажу вдалося одразу евакуювати, також не було зафіксовано витоку небезпечних та забруднюючих речовин.

Два з половиною роки потому від баржі залишився лише частково каркас.

Саму баржу понівечила не вода або іржа. Після відходу води невідомі почали розпилювати її на метал. Сліди таких дій можна побачити, навіть не підходячи близько до судна.

А біля судна внаслідок обміління Каховського водосховища утворився піщаний пляж вздовж усієї берегової лінії.

В останньому рейсі перед затопленням баржою перевозили 1000 тонн щебеню. Його залишки можна побачити і сьогодні, майже три роки після затоплення.

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