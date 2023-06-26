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Тег:
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Затонула баржа на дні Каховського водосховища – як тепер виглядає судно (фото)

Журналіст
Затонула баржа на дні Каховського водосховища
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Після обміління Каховського водосховища на суходолі опинилася баржа, яка затонула з вантажем понад два роки тому на Запоріжжі.

Як зараз виглядає затонуле судно, показали кореспонденти Суспільного, передає НСН.

Баржа затонула на відстані близько 50 метрів від берега з боку села Розумівка Запорізького району.

Затонула баржа біля селища Розумівка

Затонула баржа біля селища Розумівка. Запорізька область, 23 червня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Після підриву російськими військами Каховської ГЕС вода, яка омивала всі ці роки баржу, поступово пішла.

баржа опинилася на сущі після зневоднення каховського водосховища

Затонула баржа яка після зневоднення Каховського водосховища опинилася на сущі. Запорізька область, 23 червня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Під час події два роки тому, шістьох членів екіпажу вдалося одразу евакуювати, також не було зафіксовано витоку небезпечних та забруднюючих речовин.

затонула баржа. архівне фото

Архівне фото: як виглядала затонула баржа біля селища Розумівка одразу після затоплення. Запорізька область, 6 грудня 2020 року. Фото: Facebook/Alexandr Arhipov

Два з половиною роки потому від баржі залишився лише частково каркас.

корпус затонулої баржи

Корпус затонулої баржі біля селища Розумівка який розпиляли на метал невідомі. Запорізька область, 23 червня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Саму баржу понівечила не вода або іржа. Після відходу води невідомі почали розпилювати її на метал. Сліди таких дій можна побачити, навіть не підходячи близько до судна.

затонула баржа

Корпус затонулої баржі біля селища Розумівка який розпиляли на метал невідомі. Запорізька область, 23 червня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

А біля судна внаслідок обміління Каховського водосховища утворився піщаний пляж вздовж усієї берегової лінії.

обміліле каховське водосховище

Пляж який утворився біля затонулої баржі поблизу селища Розумівка. Запорізька область, 23 червня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

В останньому рейсі перед затопленням баржою перевозили 1000 тонн щебеню. Його залишки можна побачити і сьогодні, майже три роки після затоплення.

Залишки щебеню у затонулій баржі біля селища Розумівка

Залишки щебеню у затонулій баржі біля селища Розумівка. Запорізька область, 23 червня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ще новини України: Ще фото і відео висохлого Каховського водосховища оприлюднили у мережі

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