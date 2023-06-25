Ще фото висохлого Каховського водосховища оприлюднили у мережі

Ще одне фото висохлого Каховського водосховища оприлюднили у мережі.

Світлиною у Телеграмі поділився блогер та журналіст Денис Казанський, передає НСН.

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко показав, як виглядає висохле Каховське водосховище, написав Казанський.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

В ДСНС повідомили, що у Херсоні річка Дніпро станом на 25 червня повернулася у межі річища. Рівень води впав ще на 4 см.

Загалом із моменту підриву Каховської ГЕС спад рівня води становить 5,35 м.

Триває обміління акваторії у нацпарку «Великий Луг», повідомляє Міндовкілля. Там наголошують, що під загрозою осушення залишається водно-болотне угіддя «Сім маяків», водночас архіпелаг «Великі та Малі Кучугури» вже повністю осушений.

У районі природного парку «Нижньодніпровський» середній рівень води близько 0,30 м, а в нацпарку «Кам’янська Січ» він знизився орієнтовно на понад 13 м.

Як стверджують у ДСНС, на Херсонщині рівень води перевищує норму на 3 см. Підтопленими залишаються два будинки у двох населених пунктах правобережжя Херсонщини, а на тимчасово окупованій частині регіону досі підтоплено 17 населених пунктів.

Нагадуємо, підрив Каховської ГЕС стався у ніч проти 6 червня. В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція відновленню не підлягає.

Підрив призвів до підтоплень територій у Херсонській і Миколаївській областях. Через це декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть утратити, а поля на Півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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