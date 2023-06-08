Розкрили ім’я «Запорізького месника», який збив 7 російських літаків з ПЗРК «Ігла» (відео)

Стало відомо ім’я «Запорізького месника». Це реальний солдат Національної гвардії, який збив 7 російських літаків з ПЗРК «Ігла» під час боїв у Запорізькій області.

Звуть захисника Роман Гломба, він наймолодший Герой України. 6 червня у Києві відкрили мурал, присвячений «Запорізькому меснику».

Як передає НСН, про це повідомляється на сайті Національної гвардії України.

Мурал зображає «Запорізького месника», який нанизує на голку збиті ворожі літаки.

Досі його ім’я не розголошувалося. Але під час презентації стінопису заступник командувача Нацгвардії з роботи з особовим складом генерал-майор Олег Сахон підтвердив, що на малюнку зображено конкретного військового, а не збірний образ. Це 19-річний Роман Гломба. Наразі він продовжує боронити країну.

«Молодий хлопець, із села на Івано-Франківщині, який у 19 років пішов на строкову службу. З початку повномасштабного вторгнення росії він збив 7 ворожих літаків з ПЗРК “Ігла” й абсолютно заслужено отримав зірку Героя України. Такі люди мають бути закарбовані в пам’яті українців», зазначив Сахон.

Мурал створили художники Олена Нойна (Noyna) та Віталій Гідеван (Gide1).

Ідею муралу ініціювала команда Charity Hub, до неї долучився також Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Співак анонсував відкриття збору 3 мільйонів гривень на ударні та розвідувальні дрони для бригад «Гвардії наступу». На стінопис нанесли QR-код, за яким можна переказати донат на дрони.

Довідково: Указом Президента України Володимира Зеленського від 20 червня 2022 року № 428/2022 своїм Указом присвоїв звання Героя України солдату Роману Михайловичу Гломбі з врученням ордену «Золота Зірка» «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу».

Розкрили ім’я «Запорізького месника». Відео

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