Як закрити ФОП за секунду – в Дії запускають бета-тест нової послуги

Тепер в Україні для того, щоб закрити ФОП, не знадобиться відвідувати держустанови. На порталі держпослуг Дія запускають тест нової послуги із закриття статусу ФОП за кілька кліків.
Про це повідомляє НСН з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За допомогою нової послуги можна буде не тільки відкрити, а й закрити ФОП за декілька натискань.
“Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР) – це унеможливить помилки в заяві”, написав Федоров.
Повідомляється, що підприємцю необхідно лиш перевірити інформацію та поставити електронний підпис.
Зараз Мінцифра набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.
Хто може долучитися до тестування
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків
Що змінилося
ФОП закривається за секунду, а усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру. Необхідно тільки переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а люди не ходитимуть до податкової.
Записатися на бета-тест можна за посиланням.
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