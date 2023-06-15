Як закрити ФОП за секунду – в Дії запускають бета-тест нової послуги

Тепер в Україні для того, щоб закрити ФОП, не знадобиться відвідувати держустанови. На порталі держпослуг Дія запускають тест нової послуги із закриття статусу ФОП за кілька кліків.

Про це повідомляє НСН з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За допомогою нової послуги можна буде не тільки відкрити, а й закрити ФОП за декілька натискань.

“Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР) – це унеможливить помилки в заяві”, написав Федоров.

Повідомляється, що підприємцю необхідно лиш перевірити інформацію та поставити електронний підпис.

Зараз Мінцифра набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

Хто може долучитися до тестування

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків

Що змінилося

ФОП закривається за секунду, а усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру. Необхідно тільки переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а люди не ходитимуть до податкової.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

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