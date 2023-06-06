Як платити за газ по-новому – 6 важливих змін

Платити за газ деяким українцям доведеться за новими правилами. На даний момент п’ять облгазів перейшли на принцип єдиної платіжки.

В Україні почали працювати шість нових правил оплати за газ. Поки що вони стосуються жителів трьох областей, але ЗМІ з посиланням на прес-лужбу компанії “Газорозподільні мережі України” (ГРМУ), яка є “дочкою” НАК “Нафтогаз”, попереджують, що ця практика теж може поширитися і на користувачів інших регіонів.

У чому полягають нові правила, розбирався UBR.ua, передає НСН.

Об’єднана платіжка

Відтепер платіжка за газ подається в одному конверті, тобто на одному бланку. Це зручно, оскільки наявність одночасно двох платіжок за газ від різних контрагентів: за споживання блакитного палива як товар від постачальника та за його транспортування (доставку, розподіл) від оператора газорозподільної мережі (облгазу) давно вже викликає нарікання з боку українців.

З одного боку, в оплаті за двома платіжками, начебто, немає нічого складного. З іншого, – споживачі в Україні давно звертали увагу, що, якщо, наприклад, квитанція про оплату за електроенергію, незважаючи на розбивку за двома постачальниками – за товар і послугу доставки – є єдиною, то чому не можна таку саму практику запровадити і для оплати за газ. Нові правила реалізують це бажання.

Три області

Варто зазначити, що нові правила на цьому етапі стосуються лише жителів трьох регіонів – Кіровоградської, Дніпропетровської та Харківської областей. Пов’язано це з тим, що компанія НАК “Нафтогаз” нині фактично контролює п’ять облгазів, які здійснюють послугу доставки газу саме у цих регіонах.

Наразі одна “дочка” НАК “Нафтогаз” – “Чорноморнафтогаз” керує компаніями “Харківміськгаз”, “Харківгаз”, “Криворіжгаз”, “Дніпрогаз”, які здійснюють функції операторів ГРМ для жителів міста Харкова, Харківської області, міста Дніпра та Дніпропетровської області.

Інша “дочка” НАК “Нафтогаз” – компанія “Газорозподільні мережі України” – здійснює функції доставки газу у Кіровоградській області, де раніше такою діяльністю займався “Кіровоградгаз”, через свою Кропивницьку філію.

Подача показів

Згідно з новими правилами, прийом показів газових лічильників здійснюється, як і раніше, з 1 по 5 число щомісяця. Новим є те, що для споживачів подача інформації здійснюється через сервіси my.gas.ua. Раніше у цих регіонах такий функціонал надавав сервіс 104.ua.

Причому оплата за послуги приймається у касах банків, відділеннях Укрпошти, онлайн-майданчиках Приват24 та Ощад24/7, терміналах EasyPay.

Реквізити змінюються, особові рахунки – ні

Слід звернути увагу, що під час переходу облгазу до філії чи під пряме управління “Нафтогазу” змінюються також і реквізити оплати за розподіл газу.

Проте у зв’язку зі зміною оператора газорозподілу змінюється тільки розрахунковий рахунок. Коректні реквізити оприлюднюються на сайтах і соціальних мережах підприємств у регіонах, а платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв’язку з розширенням ліцензійної діяльності.

Водночас особові рахунки клієнтів залишаються незмінними.

Розширення

Хоча на даному етапі йдеться про споживачів, “прикріплених” до п’яти облгазів, можливо, територія застосування “нових правил” розширюватиметься. Про це може свідчити зокрема той факт, що НАК “Нафтогаз” є компанією, 100% акціонером якої є Кабінет міністрів. А уряд раніше ухвалив низку постанов, які трактувалися, як запровадження практики “державництва” якщо не всіх, то багатьох облгазів.

Підключення автоматичне

Фактично, станом на сьогодні НАК “Нафтогаз” концентрує як постачання газу, так і сектор послуг на їх постачання, що, власне, і спрощує сплату за газ. Наприкінці квітня Кабмін продовжив термін дії постанови про покладання на “Нафтогаз” спеціальних обов’язків (ПСО) до 31 серпня.

Ціна газу НАК “Нафтогаз” становить 7,96 грн за куб м, причому підключення до тарифу здійснюється автоматично. Новий тарифний план “Фіксований” діє з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

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