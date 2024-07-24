У ДТЕК дали пораду українцям щодо підготовки до зими. Громадян закликають розраховувати на себе, але обіцяють, що зроблять усе можливе, аби опалювальний сезон пройшов якомога легше.

Про це сказав директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі “Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV“, передають «Новини України – НСН».

За словами Сахарука, українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: “Розраховуйте на себе”.

Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно зима пройде легше, – заявив він

Водночас Сахарук висловив сподівання що решту буде зроблено енергетиками, які працюють 24 на 7.

Крім цього, він додав, що очікує від уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості.

Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах, – зазначив Сахарук

Зазначимо, що у ДТЕК заявили про плани до жовтня повернути в роботу 60-70% генерації, яку компанія втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Нагадаємо, держава запустила пільгове кредитування для населення і бізнесу, які бажають придбати електрообладнання, аби убезпечити себе від відключень світла взимку. Зокрема, громадяни можуть отримати до 480 000 гривень у кредит без відсотків на 10 років.

У ДТЕК дали пораду українцям щодо підготовки до зими

«Розраховуйте на себе, я не жартую»: у ДТЕК дали пораду українцям щодо підготовки до зими

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