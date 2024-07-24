Графіки відключення світла скасовано до вечора: ситуація в енергетиці покращилася

Графіки відключення світла скасовано сьогодні майже по всій країні – в деяких регіонах до 16:00, а в деяких – до 18:00. Ситуація в енергетиці покращилася.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Укренерго і Міненерго.

В денні години відключення скасовані майже по всій країні. Імпорт заплановано з 5 країн. Через бойові дії та з інших причин знеструмлені 512 населених пунктів

Графіки відключення світла скасовано до вечора

Сьогодні, 24 липня, в окремі години доби заходи обмеження застосовуватись не будуть.

З 09:30 до 16:00 скасовані відключення у м. Київ та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.

З 8:20 до 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли, особливо на прифронтових та прикордонних територіях. Часто під обстріли потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії. Упродовж минулої доби енергосистема України приймала надлишки електроенергії з польської енергосистеми.

Але! Ситуація покращилася завдяки тому, що на одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

В Укренерго нагадують, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень в кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Ситуація в енергетиці України 24 липня

Імпорт

Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 26 528 МВт*год, з максимальною потужністю 1 321 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Відключення світла через обстріли та з інших причин

На ранок через бойові дії та з інших причин повністю та частково знеструмлені 512 населених пунктів. Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській області.

Через складні погодні умови без енергопостачання 7 населених пунктів у Дніпропетровській області.

За минулу добу у західному регіоні через технологічні порушення тричі короткочасно вимикалась високовольтна повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.84 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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