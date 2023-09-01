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«Прорив першої лінії оборони – це ще не перемога» – як іде просування ЗСУ на Південному фронті

Журналіст
«Прорив першої лінії оборони це ще не перемога» як іде просування ЗСУ на Південному фронті
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Про те, як іде просування ЗСУ на фронті, розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона пояснила, що прорвавши одну ворожу лінію оборони, наші захисники стикаються з новими укріпленнями росіян, тому звільнення українських земель відбувається так складно.

Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини», коментуючи інформацію про успіх ЗСУ на Південному фронті, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

“Оборона росіян складається з кількох рубежів, і прорив одного з них – це ще не остаточна перемога Сил оборони. Вони (росіяни – ред.) там знаходились довготривалий час і мали можливість облаштувати досить потужну оборону. Тому навіть коли ми вибиваємо їх з певних позицій, у них є куди відступити і там теж є укріплені рубежі”, сказала Гуменюк.

керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

За її словами, українські військові це розуміють, і тому наша контрбатарейна робота проводиться у кілька етапів: вибиття росіян з найближчих позицій; удари по глибокому тилу ворога з метою руйнування його інфраструктури.

“Не можна казати про те, що прохід першого етапу – це найбільша перемога і далі буде легше. Ми готові до того, що подальші ділянки будуть також складними”, зауважила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

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