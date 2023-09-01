Окупанти атакували 21 населений пункт Запорізької області: постраждали люди і їх житло

Окупанти атакували 21 населений пункт Запорізької області протягом минулої доби. Постраждали люди і цивільна інфраструктура, повідомляє Запорізька ОВА, передає НСН.

Минулої доби зафіксовано 95 ударів ворожої армії.

83 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Залізничного, Роботиного, Білогір’я, Червоного, П’ятихаток, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл Запорізької області.

Ворог здійснив чотири БПЛА-атаки по Оленівці, Білогір’ю, Новодарівці та Кам’янському, а також вісім РСЗВ-обстрілів по Гуляйполю, Темирівці, Новодарівці й Кам’янському.

Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю травмовано 52-річну жінку та 67-річного чоловіка, крім цього поранення отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові – всіх доставлено в лікувальну установу.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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