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Вночі окупанти атакували Запоріжжя. Пошкоджено 4 багатоповерхівки (фото)

Журналіст
Вночі окупанти атакували Запоріжжя. Пошкоджено 4 багатоповерхівки 51
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Вночі 22 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок чого пошкодженні чотири багатоповерхівки.

Про це в повідомив в.о.міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає НСН.

Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає, написав він у Телеграм.

Вночі окупанти атакували Запоріжжя. Пошкоджено 4 багатоповерхівки 5

Вночі окупанти атакували Запоріжжя. Пошкоджено 4 багатоповерхівки 4

Усі відповідні служби вже працюють. На місці розгорнуто намет міської ради. Комунальники «Запоріжремсервісу» почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

Вночі окупанти атакували Запоріжжя. Пошкоджено 4 багатоповерхівки 3

Вночі окупанти атакували Запоріжжя. Пошкоджено 4 багатоповерхівки 2

Вночі окупанти атакували Запоріжжя. Пошкоджено 4 багатоповерхівки 1

Вночі, близько 1-ої години, Повітряні сили України повідомляли про атаку Запоріжжя групою дронів. В місті було чути вибухи.

Обстріли на Запоріжжі за добу

Про ситуацію у Запорізькій області повідомив керівник ЗОВА Юрій Малашко.

“83 артобстріли окупанти здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам’янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктах.

Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці й Лук’янівці, два авіаційні удари – по Новоданилівці, три БПЛА-атаки – по Новодарівці та Степногірську”,йдеться в повідомленні.

Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставлено в лікувальну установу.

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