Заявила, що ненавидить Польщу гімнастку Владу Нікольченко виключили зі збірної України

Гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України після її слів про те, що вона ненавидить Польщу «всією душею, а найбільше, людей, які там живуть».

Про це стало відомо у четвер, 23 листопада, передає НСН з посиланням на Tribuna.

20 листопада Нікольченко написала в соцмережах, що ненавидить Польщу та людей, які там живуть.

«Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше, людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт», написала гімнастка, додавши геолокацію Варшавського аеропорту.

21 листопада колишній генсек Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец повідомив, що Нікольченко негативно висловилася про Польщу.

«Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і ніколи не буде змушена знову ступити в Польщу, навіть на мить, подорожуючи в екзотичні місця», написав Дец.

Після цього Українська федерація гімнастики заявила, що почала дисциплінарне провадження щодо Нікольченко.

Пізніше функціонер зазначив, що віцепрезидентка УФГ Ірина Блохіна зв’язалась з ним та вибачилась перед жителями Польщі за висловлювання Нікольченко.

Також сама спортсменка вибачилася за свої слова та пояснила, що в неї був нервовий зрив.

«Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не приймайте це на свій рахунок. Це говорила не я, а емоції в мені», написала Нікольченко.

У листопаді Нікольченко взяла участь у турнірі з художньої гімнастики «Варшавська осінь-2023», де здобула «золото» в багатоборстві, а також провела майстер-клас.

Хто така Влада Нікольченко

20-річна українська художня гімнастка, родом із Харкова.

Нікольченко — колишня лідерка збірної України з художньої гімнастики. У 2019 році спортсменка вперше піднялася на п’єдестал чемпіонату світу й Європи, а також Європейських ігор, здобувши бронзові медалі.

Бронзова призерка чемпіонату світу та Європи-2019 у вправах із булавами.

Дворазова бронзова призерка Європейських ігор-2019 (обруч, булави).

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