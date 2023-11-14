Український спортсмен Артур Білан втік зі збірної після чемпіонату світу в Італії, щоб уникнути мобілізації

Український спортсмен Артур Білан під час чемпіонату світу з вуличної риболовлі в Італії втік із розташування збірної, щоб не повертатися до України.

Своє рішення він пояснив тим, що хоче “мирного життя для себе і сім’ї”, попри те, що вже отримав дві повістки від представників ТЦК.

Про це вчора, 13 листопада, повідомив лідер української команди Данило Лясов на своїй у “Фейсбук”, передає НСН з посиланням на Цензор.НЕТ.

За даними Лясова, харківський професійний рибалка Артур Білан після виїзду до Італії на Чемпіонат світу з вуличної риболовлі, вирішив втекти з розташування команди та не повертатися в Україну.

За словами Лясова, його колеги відпочивали після виступу на змаганнях в Італії. Пізніше, коли вже мали повертатися в Україну помітили відсутність Артура Білана.

Крім цього, у соцмережах було опубліковане пояснення Білана. Чоловік зазначив, що в Україні вже отримав 2 повістки до ТЦК, але не може “вирішити” це питання. Крім цього, його дружина не хоче жити у постійному стресі.

Білан вирішив поїхати до брата, із яким давно не бачився і який проживає в Європі. Він розуміє, що кар’єра в Україні для нього вже завершена.

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