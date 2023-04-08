Україні загрожує втрата етнічного складу нації – Інститут демографії б’є на сполох

Продовження скорочення кількості населення призведе до втрати Україною свого впливу в Європі та зміни етнічного складу нації.

Про це сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун в ефірі телемарафону, коментуючи дані що наразі в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей, передає НСН з посиланням на УНІАН.

“Україна із 90-х років втрачала свою чисельність. Якщо це буде продовжуватись, ми будемо втрачати свою вагу в Європі, як держава”, пояснив експерт.

За його словами, Україна, як найбільша країна Європи має заповнювати свої території українцями, адже в протилежному разі її заповнять інші національності.

“Якщо ми будемо скорочуватись, то ці території будуть заповнювати інші люди і ми нічого не зможемо з цим зробити… Ми будемо мати зміну етнічного, соціального складу”, пояснив Гладун.

Він зазначив, що цифри Інституту демографії про те, що наразі в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей має таку розбіжність через відсутність точних даних.

“Ніхто не знає скільки нас зараз… і така велика розбіжність тому, що ми не маємо реальних чисел народжених, померлих, а також немає даних про міграцію”, сказав Гладун.

Він зазначив що дані українських прикордонників вдвічі менші ніж дані ООН щодо українців, які мають тимчасовий захист в Європі. Також велике питання про кількість українців, які знаходяться на території Росії.

“Мова йде про чисельність 2,9 мільйона людей. Як на мене, це дуже багато… Ми не знаємо кого росіяни включають у це число, тому ідуть великі розбіжності в оцінках”, сказав він.

Заступник директора з наукової роботи Інституту зазначив, що в Україні близько п’яти мільйонів внутрішніх переселенців, які зі сходу перемістились у центральну та західну частину.

Ще новини України: Скільки населення в Україні станом на 2023 рік