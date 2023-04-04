Скільки населення в Україні станом на 2023 рік

Скорочення населення в Україні розпочалось ще на початку дев’яностих і з кожним роком лише набирало обертів. А з початком повномасштабної війни демографічна криза набула катастрофічних масштабів. Про це пише ВСВІТІ з посиланням на дослідження Центру громадського моніторингу та контролю, передає НСН.

Нині, за приблизними підрахунками НАН, в Україні можуть проживати максимум 34–35 мільйонів людей.

За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександра Гладуна, аби зупинити катастрофічні для української демографії процеси, уряду доведеться плідно працювати над розвитком територій, релокацією бізнесу, створенням робочих місць та вирішенням проблем з житлом для населення.

Після завершення війни, в Україні може статись невелике зростання народжуваності, адже ті, хто відкладав народження дитини – можуть вирішити реалізувати це бажання. Однак, на загальну демографічну ситуацію в країні це не вплине, кажуть експерти.

Раніше очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, академік Елла Лібанова заявляла, що якщо війна триватиме два роки, з України за кордон назавжди виїдуть до 5 млн наших співвітчизників.

Нагадаємо, на 2023 рік в Україні було заплановано перепис населення, але ці плани реалізувати не вдасться.

Всеукраїнський перепис населення, який планували провести у 2023 році, відбудеться не раніше ніж після закінчення війни, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис – ред.) провести», – пояснила вона

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