В Україні збільшать граничний вік для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Він зросте з 30 до 32 років, передає НСН.

«Законом «Про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо комплектування Збройних Сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період» надано можливість збільшити з 30 до 32 років (з урахуванням набуття права на пенсію за вислугою років за змішаною формою) граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу громадян з-поміж військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу», розповів під час брифінгу начальник відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони України полковник Сергій Литовченко.

За його словами, згаданий Закон дозволить приймати в період дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу військовослужбовців з-поміж сержантів і старшин, які не мають вищої освіти, але не менше ніж три місяці брали безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій та не менше ніж три місяці успішно виконують службові обов’язки на посадах осіб офіцерського складу, з одночасним присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу «молодший лейтенант».

Збільшать граничний вік для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу: відео

«Водночас таким військовослужбовцям, з метою підвищення мотивації до військової служби та можливості реалізації свого потенціалу під час її проходження на офіцерських посадах, надається можливість не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану пройти відповідний курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності», додав офіцер.

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