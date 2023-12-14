Двоє людей загинули внаслідок несанкціонованого підключення газопроводу на Київщині. Яка енергетична ситуація в регіонах України 14 грудня.

Через порушення власником приватного будинку в Обухівському районі Київської області правил користування природним газом, а саме – приєднання несанкціонованого газопроводу, стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Міністерство енергетики.

Згідно з його пресрелізом у четвер, 14 грудня, пошкодження газопроводів зафіксовано і в інших регіонах країни. Після ракетних ударів в Очаківській громаді (Миколаївська обл.) пошкоджено газопровід низького тиску, обійшлося без постраждалих і відключень.

Під час земляних робіт сторонніми особами пошкоджено газопровід середнього тиску, внаслідок чого відсутнє газопостачання у 70 споживачів с. Лисогірка (Хмельницька обл.).

Щодо е/е, то Міненерго повідомляє, що загалом уранці у четвер через погіршення погодних умов – снігопади, обледеніння та поривчастий вітер – без світла залишалися 225 населених пунктів, зокрема, у Донецькій (147), Дніпропетровській (38), Харківській (25) та Кіровоградській областях (4).

Крім того, 454 населених пункти без світла через бойові дії та технологічні порушення. Зокрема, з технічних причин на ранок без напруги 14 населених пунктів у Київській, 16 – у Запорізькій, 10 – у Миколаївській областях.

Водночас Міненерго зазначає, що обмеження електропостачання та графіки відключень побутових споживачів не застосовуються і не передбачаються, але погіршення природних умов може спричинити ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств.

Яка енергетична ситуація в Україні

Загалом в Україні дефіциту електроенергії не зафіксовано, обмеження електропостачання не застосовується.

Дефіциту електроенергії наразі не спостерігається і, за прогнозом, не передбачається на поточну добу. Генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів, йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що протягом доби в короткострокові ремонти вийшли 4 блоки ТЕС. Очікується їх повернення до роботи найближчим часом.

Графіки відключень не застосовуються в жодній з областей. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована.

Нагадуємо, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (особливо у ранкові та вечірні пікові години – з 9 до 11 та з 17 до 19 години). Міністерство енергетики звертається до споживачів з проханням заощаджувати електроенергію. Не використовуйте енергоємні прилади в години-пік. Так ви допоможете працівникам критичної інфраструктури: лікарям, комунальникам, військовим, додають у міністерстві.

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