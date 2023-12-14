Злочини на ЗАЕС і згубні наслідки знищення Каховського водосховища – розслідування Truth Hounds

Українська громадська організація Truth Hounds на міжнародній кліматичній конференції СОР28 презентували розслідування щодо наслідків злочинного підриву греблі Каховської ГЕС та протиправної окупації ЗАЕС. Про це йдеться на офіційному сайті організації, передає НСН.

Розслідувачі кажуть, що підрив російськими військовими Каховської ГЕС, жорстокі тортури персоналу Запорізької АЕС та окупація самої атомної електростанції — це не просто грубе порушення міжнародного права, а й зневажливе ставлення до життя та здоров’я цивільних. Напади на ці енергетичні обʼєкти завдали серйозної шкоди ядерній та гідроенергетичній інфраструктурі, що призвело до руйнівних наслідків як для України, так і для Європи загалом.

Єдиний спосіб нівелювати військову загрозу українським атомним електростанціям та греблям — це вивести російські війська з України, притягнути до відповідальності винних та зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її державними інституціями. Про це заявили Truth Hounds під час дискусії «Війна проти довкілля: захист гребель та атомних електростанцій» у рамках чергової Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату — COP28. У заході також узяли участь представники Greenpeace Germany, Project Expedite Justice (PEJ), Міністерства довкілля Молдови, Української кліматичної мережі (UCN) та ГО «Екодія».

Безпрецедентний ризик масштабної ядерної катастрофи на ЗАЕС

Запорізька АЕС є єдиною атомною електростанцією в Україні із сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива

З моменту окупації ЗАЕС російськими військами в березні 2022 року існує безпрецедентний ризик масштабної ядерної катастрофи, руйнівні наслідки якої можуть потенційно перевищувати трагедії в Чорнобилі чи Фукусімі, — повідомляє Greenpeace.

Запорізька АЕС є єдиною атомною електростанцією в Україні із сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Це сховище спроєктоване не так міцно, як захисні споруди над активними реакторами. Станом на 2023 рік воно містить 174 бетонні контейнери, у кожному з яких знаходиться 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Знищення цих контейнерів призведе до радіоактивного забруднення довкілля, зокрема вод річки Дніпро.

На COP28 Truth Hounds також представили результати дослідження, яке доводить, що російські окупаційні війська спільно з «Росатомом» організували цілу мережу місць незаконного утримання людей на ЗАЕС та місті Енергодар. «Росатом» підтримував окупаційні сили у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, спрямованих проти персоналу ЗАЕС, тим самим підривав ядерну безпеку станції, порушуючи міжнародні ядерні договори, а також зобов’язання у сфері бізнесу та прав людини.

Водночас діяльність та контракти «Росатому» залишаються чинними у 54 країнах, а на COP28 російська держкорпорація просуває свої технології та налагоджує співпрацю з європейськими та глобальними ядерними партнерами. Підтримуючи торговельні відносини з «Росатомом», глобальна ядерна промисловість фактично схвалює незаконну окупацію Росією ядерних об’єктів України.

Міжнародній спільноті необхідно усвідомити, що попередження українського уряду про загрозу ядерної катастрофи є цілком реальними. Простору для діалогу та «business as usual» із Росією вже не залишилося. Бізнесові відносини «Росатому» з Європою, зокрема з Угорщиною, Францією та Словаччиною, а також корпораціями Siemens Energy та Framatome, слід зупинити, вдаючись до масштабних санкцій ЄС.

Згубні наслідки знищення Каховського водосховища

Знищення Каховської греблі 6 червня — ще одна жорстока атака, здійснена російськими військами, яка стала темою широкої дискусії на заході COP28. Експерти Truth Hounds та Project Expedite Justice наголосили, що зникнення Каховського водосховища призведе до опустелювання південних регіонів України, забруднення водних ресурсів та ґрунтів, порушення біорізноманіття та руйнування екосистем.

Невдовзі після підриву Каховської греблі Project Expedite Justice (PEJ) і Truth Hounds розпочали власне розслідування. Експерти зібрали та проаналізували інформацію про напад та його наслідки, провели юридичний аналіз і намагаються встановити тих, хто має понести індивідуальну кримінальну відповідальність за вчинений злочин.

Хоча екоцид не криміналізовано на міжнародному рівні, напад на Каховську греблю є порушенням різних положень міжнародного гуманітарного права, що стосуються принципу пропорційності, і справді становить воєнний злочин, адже є цілеспрямованим та завдає непропорційних і надмірних збитків довкіллю.

Напад на Каховську греблю підриває глобальні зобов’язання щодо мінімізації наслідків зміни клімату, ставить під загрозу ситуацію з продовольчою безпекою в Україні та світі, а також спричиняє широкомасштабний, довгостроковий руйнівний вплив на довкілля. Відповідно до цілей сталого розвитку та зобов’язань щодо МГП, окремі держави повинні зробити все можливе, щоб міжнародна спільнота не толерувала такі напади. Одним з інструментів має бути чітка вимога кримінальної відповідальності за екоцид для безпосередніх виконавців злочину, тих, хто його планував і віддав накази.

Для довідки

COP28 — 28-а Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC), яка цього року відбулася з 30 листопада по 12 грудня в Об’єднаних Арабських Еміратах. Це ключовий міжнародний майданчик для протидії кліматичній кризі, а також важливий інструмент впливу на національну політику країн. Під час заходу 9 грудня було представлено для підписання Міжнародну екологічну декларацію, яка має юридично зафіксувати статус Глобальної платформи для оцінювання екологічних та кліматичних збитків внаслідок війни. Наразі декларацію вже підтримали 20 держав.

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