Дизель та автогаз подорожчали – які ціни на АЗС в Україні

На українських автозаправних станціях знову подорожчали дизель та автогаз. Які ціни у субботу, 4 листопада.
Про це інформує НСН, посилаючись на сайт Auto.ria.
Ціни на АЗС 4 листопада
За даними моніторингового сайту, 4 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 58,25 (-0,02) грн/л;
- А-95 — 55,42 (+0,01) грн/л;
- А-92 — 53,54 грн/л;
- дизельне пальне — 55,69 (+0,12) грн/л;
- скраплений газ — 29,29 (+1,11) грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 58,29 грн/л,
- А-95 — за 55,47 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,55 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 55,57 грн/л,
- скраплений газ — 27,57 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 4 листопада
4 листопада жовтня пальне брендів “Євро-95” та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.
Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС “Маркет” — 51,18 грн/л.
А-92 найдорожче коштує на АЗС “Паралель” — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС “Маркет” — 50,49 грн/л.
Дизельне пальне продають на АЗС ОККО за 57,99 грн/л, на SOCAR та “Паралель” — 59,99 грн/л. Найнижча вартіcть ДП на АЗС “Маркет” — 51,38 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,88 грн/л, на Shell — 29,02 грн/л.
Ще новини України: Чому ціни на пальне в Україні вищі, ніж у Польщі: несподіване пояснення