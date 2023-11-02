Подорожчання палива: як змінились ціни на бензин, дизель та автогаз

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні зросли за останній місяць. Найбільше подорожчав автогаз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу “Консалтингової групи А-95”, передає НСН.

Як змінились ціни на бензин, дизель та автогаз

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 2 листопада на бензин А-95 становлять 55,52 гривні за літр (+0,40 гривні за місяць), на дизельне паливо 55,79 гривні за літр (+0,70 гривні), на автогаз 29,31 гривні за літр (+3,56 гривні).

Ціни на АЗС 2 листопада

Прогноз до кінця осені

Основним чинником, який впливатиме на ціну палива в Україні восени цього року, будуть світові ціни на нафту. Як заявив директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн, бензин і дизель коштуватимуть 60 гривень за літр, якщо нафта буде дорожчою за 95 доларів за барель.

Сьогодні нафта коштує близько 85 доларів за барель. За останній місяць ціни впали на 10 доларів.

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