В Україні існує дискримінація за мовною ознакою – так вважають 45% опитаних українців

В Україні існує дискримінація за мовною ознакою – так вважають 45% українців. На другому місці (34%) – дискримінація за сексуальною ознакою.

Як передає НСН, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

«Досить багато людей вважають, що в Україні дискримінуються люди за певною ознакою. Найбільше респондентів (45%) говорять про дискримінацію за ознакою мови. На умовно другому місці (34%) – за сексуальною ознакою», зазначають соціологи.

8% опитаних зазначають, що в Україні дискримінують через інвалідність. Також 27% респондентів відповіли, що є дискримінація за віком, 23% — за етнічною приналежністю, 22% — за статтю.

Більшість респондентів (65%) вважають, що рівність між жінками й чоловіками не змінилася після повномасштабного вторгнення, проте 19% бачать позитивні зміни.

85% опитаних вважають, що жінки й чоловіки однаково кваліфіковані для роботи в секторі громадської безпеки.

Для 72% респондентів домашнє насильство є особливою проблемою, яка вимагає спеціальних заходів. Серед жінок 77% вважають насильство особливою проблемою, а серед чоловіків — 65%.

Однак лише 55% вважають, що поліція здатна ефективно боротися з насильством за статевою ознакою та домашнім насильством.

Також значна частина (43%) респондентів лишаються скептичними, що поліція дотримується прав людини.

Як проводилося опитування

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні замовила КМІС проведення всеукраїнського опитування. Упродовж 4-20 вересня 2023 року методом особистих інтерв’ю з використанням планшета опитали 2005 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів, підконтрольних Україні (крім Херсонської і Донецької областей).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.

Ще новини України: Народна депутатка Безугла запустила опитування – «чи бажають нардепам смерті?»