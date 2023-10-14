Розрив між зарплатами чоловіків та жінок зменшиться – чого чекати українкам

Розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні зменшиться. Для цього уряд розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці та вже почав її реалізовувати, передає НСН.

Кабмін планує до 2030 року скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок із 18,6% до 13,6%.

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Після перемоги Україна має стати країною без бар’єрів та без упереджень. Ми маємо побудувати її саме такою: інноваційною, спрямованою на людину та її потреби, відкритою до різноманіття», наголосила Свириденко.

Перша леді Олена Зеленська відзначила, що Україна принципово вирішила розвиватися попри війну та не звертає з цього шляху «попри те, що він подекуди замінований, подекуди доводиться долати його під обстрілами».

Так, Міністерство економіки розробило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та презентувало її в травні цього року. 15 вересня уряд схвалив стратегію та затвердив план заходів із її реалізації на найближчі два роки.

Коротко кажучи, стратегія має на меті досягти трьох цілей:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці;

сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;

створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

Мінекономіки вже досягло перших результатів, зокрема підготувало проєкт Трудового кодексу, домовилося про всеукраїнську комунікаційну компанію з UN Women Ukraine, відновило перевірки Держпраці. Також уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності у сферах освіти, зайнятості й підприємництва.

Розрив між зарплатами чоловіків та жінок зменшиться. Що саме передбачає план із подолання гендерного розриву?

Подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі.

Планується провести масштабну інформаційну кампанію для жінок «Звісно, зможеш», щоб переконати їх, що вони здатні отримувати більшу винагороду за свою працю. А також — просвітницьку кампанію для збільшення обізнаності жінок щодо своїх прав і можливостей, якими вони можуть скористатись, щоб підвищити свій професійний рівень, здобути в короткий строк нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, зокрема з категорії STEM, започаткувати чи розвивати власний бізнес. Також пропонується запровадити гендерні аудити та обмін кращими практиками впровадження гендерної рівності на робочому місці.

Вдосконалення законодавства про рівну оплату праці.

Планується осучаснити трудове законодавство. Так, у новій редакції Закону «Про працю» вводиться принцип однакової оплати за працю рівної цінності незалежно від статі, що дозволить посилити ефективність судового захисту. Будуть запроваджені перевірки Держпраці на підставі скарг про дискримінацію в оплаті праці за гендерною ознакою. Також буде розроблено національну методологію гендерно-нейтральної оцінки робіт і навчання для інспекторів праці та роботодавців.

Створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов’язків.

Пропонується сприяти створенню та роботі державних і приватних дитячих садочків, підтримувати на державному рівні організації, які займаються дітьми старшого віку. Вдосконалити трудове законодавство щодо рівного ставлення працівників і працівниць із сімейними обов’язками. Планується запровадити навчальні програми для роботодавців щодо надання працівникам сприяння в поєднанні професійних і сімейних обов’язків.

Чому виникає гендерний розрив в оплаті праці?

Частково причиною гендерного розриву в оплаті є те, що жінки частіше роблять перерву в кар’єрі, щоб завести дітей, або взагалі шукають низькооплачувані посади через те, що ті мають гнучкий графік роботи, який можна поєднувати з вихованням дітей.

Але це не єдина причина — на гендерний розрив також впливають упередження та дискримінація, які базуються на тому, що саме чоловік має утримувати родину, тому жінка може заробляти менше. Також жінки побоюються просити про підвищення.

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