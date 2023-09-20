Зарплата в Україні від 50 тисяч гривень – де платять найбільше

Зарплата в Україні від 50 тисячі гривень може бути навіть у людей без вищої освіти.

Окрім деяких атішників таку зп отримують військові, трейдери (займаються угодами на фінансових ринках), медіабайєри (розміщують рекламу), керуючі нерухомістю та топ-менеджери.

При цьому середня зарплата по країні становить 16,9 тис. грн у розміщених вакансіях та 18,2 тис. грн – у резюме.

Про це йдеться у даних статистики великого кадрового порталу, пише НСН з посиланням на Обозреватель.

За літо, за даними видання, середня зарплата збільшилася приблизно на 1,3 тис. грн. Традиційно найбільше платять у Києві, а найменші зарплати – у невеликих населених пунктах.

У кого зарплата в Україні від 50 тисяч гривень

Net-програміст – 85000 грн

C++ програміст – 80000 грн

Програміст Java – 72500 грн

Військовослужбовець – 70000 грн

Трейдер – 60000 грн

Керівник нерухомості – 60000 грн

IOS-програміст – 60000 грн

Full stack програміст – 58000 грн

Медіабайєр – 55000 грн

Android-розробник – 55000 грн

Зернотрейдер – 52 500 грн

Директор з маркетингу – 50000 грн

Back end розробник – 50 000 грн

Фінансовий директор – 50000 грн

Javascript-програміст – 50000 грн

Яка зарплата у містах

Якщо говорити про середню зарплату у містах, то серед великих населених пунктів найменше платять у Сумах (загалом 13 тис. грн).

На другому місці опинився Кривий Ріг, який не є обласним центром, проте також потрапив у дані статистики з показником 14 тис. грн.

На третьому місці одразу кілька міст: Луцьк, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Кропивницький, Рівне, Полтава, Чернігів.

Зазначимо, програмісти отримують більше за середню зарплату, оскільки фактично можуть працювати на міжнародний ринок.

Український програміст, знаючи кілька мов програмування, може успішно працювати як на українську компанію, так і французьку (або будь-яку іншу).

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