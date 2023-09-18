Як підтвердити стаж роботи ВПО без документів – інструкція

Українцям, які виїхали з тимчасово окупованих територій або з місць, де йдуть активні бойові дії і втратили документи, буває складно підтвердити стаж роботи для оформлення пенсії або влаштування на роботу

Яким ще способом можна підтвердити стаж ВПО та як це зробити, розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Ще один спосіб підтвердити стаж

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 12 серпня 1993 року № 637, громадяни можуть підтвердити свій робочий стаж при відсутності документів за допомогою показань не менше як двох свідків.

У випадку с жителями ТОТ (тимчасово окупованих територій) ця норма діятиме, якщо підприємства, установи, організації, де вони працювали, розміщуються (або розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій.

“За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку зі стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі”, – сказано в законі.

Як заручитися показаннями свідків

Свідками у такій ситуації можуть стати люди, які:

Знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації

Мають при цьому документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника

Обов’язкова умова – таких свідків має бути мінімум 2 особи. На підставі показань свідків Пенсійний фонд має право підтвердити стаж роботи та призначити пенсію.

Для підтвердження свідок по можливості має самостійно з’явитися у територіальний орган ПФУ та надати необхідні документи та свідчення.

Якщо свідок проживає в іншій області, то територіальний орган ПФУ, де подавав документи заявник, зробить запит в ту область, де живе свідок.

Запрошення свідку мають направити протягом трьох робочих днів з дня звернення заявника у своє відділення ПФУ.

Якщо свідок знаходиться за кордоном, то він відправляє заяву, в якій вказується інформація про спільну роботу на одному підприємстві з заявником у дипломатичну установу. До заяви необхідно додати копії документів про свою роботу у той час, який вказує заявник.

Якщо свідок проживає на тимчасово окупованій території, то запрошення може зробити заявник. Результати опитування свідка оформлюються актом встановленого зразка. Це акт та завірені ПФУ копії документів про підтвердження стажу.

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