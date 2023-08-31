Доплати від ООН пенсіонерам можуть отримати літні люди, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проєкт, мета якого – надати українським громадянам грошову підтримки від міжнародних гуманітарних організацій.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

«Під час війни українці, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії, часто потребують додаткової фінансової підтримки. Спільний проєкт Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ВПП дав можливість забезпечити таку підтримку і надати її саме тим громадянам, які не мають грошових доплат з інших джерел. Це дозволяє Уряду України і міжнародним партнерам спрямовувати наявний в партнерських організацій фінансовий ресурс найбільш вразливим громадянам похилого віку», зазначила Перший заступник Міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Хто може отримати доплати від ООН

Допомога надається громадянам, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію, та не отримують інших грошових виплат від міжнародних організацій.

Право отримати допомогу мають люди, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тис. грн;

не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

ВПП надаватиме грошову допомогу впродовж щонайменше 4 міс., пенсіонери отримуватимуть доплату до пенсії на суму, якої не вистачає до 3 тис. грн (але не менше 100 грн).

«Із зростанням цін через війну, мільйонам людей у регіонах, уражених бойовими діями, важко дозволити собі речі першої необхідності, і багато з них змушені зменшувати кількість прийомів їжі або ж купувати менш якісну та менш поживну їжу», – зауважив Директор ВПП в Україні Метью Холлінгворт, – «Ми підтримуємо найбільш уразливі верстви населення через уже існуючі інструменти соціальної допомоги, щоб наші програми доповнювали допомогу від уряду».

Як отримати виплати

Перелік осіб, які потребують допомоги, формує на основі реєстрів Пенсійний фонд. А виплати здійснює Всесвітня продовольча програма ООН (ВВП).

Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.

Таким чином, завдяки спільним зусиллям держави і міжнародних партнерів, кошти спрямовуються дійсно на підтримку найменш захищених категорій громадян, які не мають можливості самостійно звернутись за нею до гуманітарних організацій.

Доплати на картки вже отримали близько 260 тисяч пенсіонерів.

Також Мінсоцполітики працює з іншими міжнародними донорами для спрямування їх грошових виплат за тією ж механікою.