Доплата 30 тис грн: у Генштабі пояснили систему нарахування зарплат військовим

Доплату у розмірі 30 тис грн збережено військовослужбовцям, які виконують завдання у районі бойових дій, а решта отримують базове грошове забезпечення, яке у лютому було збільшено до 20,1 тис грн.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook у відповідь на рішення Верховної Ради повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30 тис грн, передає НСН.

«Наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці. 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання», пояснюється в повідомленні.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати не нараховуються.

«Разом з тим, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20100 гривень», повідомили в Генштабі.

Також там зазначили, що у ЗСУ має діяти справедлива система виплат, яка не створюватиме передумов до соціальної напруги в бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до воїнів, які ризикують власним життям та здоров’ям.

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