Дешевий тариф від Vodafone всього за 65 гривень на місяць – хто і як може підключитися

Деякі українці можуть підключити дешевий тариф від Vodafone. Ціни стартують від 65 гривень на місяць або 780 гривень на рік.

Про умови акції Vodafone розповідає НСН з посиланням на пресслужбу компанії.

Акція: знижка 50%

У мобільній компанії Vodafone запропонували вигідну акцію для деяких українців – можна підключити тарифний план зі знижкою 50%.

Хто може стати учасником акції

Наразі цією акцію можуть скористуватися лише юридичні особи та ФОПи, які ще не користуються корпоративним зв’язком від Водафон. Підключити тарифний план у такому випадку можна зі знижкою у 50%.

Крім підприємців цією акцією можуть скористуватися всі абоненти, які переходять з підписки на корпоративну форму обслуговування та стають новими корпоративними клієнтами.

У компанії зазначили, що за умовами акції абонентам надається знижка протягом 12 місяців із дати підключення тарифного плану. Усі умови обслуговування у тарифних планах Vodafone Red Business залишаються без змін.

Період дії акції: 01.07.2023 – 31.12.2023 включно.

Тарифи, які пропонує Vodafone

Підключитися і всі деталі можна дізнатися за посиланням.

Раніше повідомлялось, що мобільні оператори з України та Європи домовилися ще на 12 місяців продовжили угоду про скасування роумінгової плати для українців

Зазначимо, що мобільні оператори (Київстар, Водафон та Лайфселл) продовжили дію пільгового роумінгу для українців, які перебувають за кордоном.

Різні акції та пільгові тарифи без додаткових платежів діють для наших громадян в середньому у 27 країнах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії. Кожен оператор пропонує власні умови, які можуть відрізнятися.

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