Які найнижчі тарифи у Київстар, Vodafone та lifecell: що обрати для економії

Які наразі найнижчі тарифи у Київстар, Vodafone та lifecell. Що обрати для економії на зв’язку.

Подробиці розповість НСН.

Найнижчі тарифи у Київстар

Тарифний план від мобільного оператора Київстар “Любов до батьків” із вартістю пакета 125 гривень може запропонувати абонентам:

дзвінки у мережі Київстар – безліміт

дзвінки на номери інших операторів – 50 хвилин

мобільний інтернет – 5 Гб (після того, як кількість буде витрачено, буде застосовуватись 10 грн/пакет 100 МБ);

50 SMS по Україні

У цьому пакеті також варто зазначити, що не здійснюватиметься тарифікація при користуванні популярними соцмережами та месенджерами, додатками держпослуг та навчальними програмами.

Абоненти зможуть обрати одну із суперсил безкоштовно. Тарифний план призначений для абонентів від 60 років та людей з інвалідністю І-ІІІ групи.

Тариф “Red Start” від Vodafone

Тарифний план від мобільного оператора Vodafone “Red Start” із вартістю пакета 175 гривень на місяць – перші 3 за акційною ціною – 150 гривень.

Він передбачає такі опції:

200 хвилин на всі мережі в Україні

200 SMS на інші мобільні оператори

20 гігабайт інтернету на зв’язок 4G (безліміт на соцмережі та відеоконференції)

безліміт на дзвінки по Україні

15 хвилин за 25 гривень дзвінки в 16 країн: Польща, Німеччина, Чехія тощо

Тариф “Просто Лайф”

Найдешевшим тарифним планом від Lifecell став “Просто Лайф” із вартістю 90 гривень на 4 тижні (при перенесенні номера). Він пропонує абонентам:

300 хвилин на дзвінки на всі мобільні оператори по Україні, а коли вони закінчаться – безлім залишається на “Лайфі”

мобільний інтернет – 8 Гб

Також передбачаються знижки для студентів.

Якщо номер зареєстрований, то вартість тарифу становитиме 140 гривень\ 4 тижні, а стандартна ціна пакета – 160 грн/4 тижні.

Як ще можна заощадити на зв’язку

Також заощадити на тарифах і дзвінках можна такими способами:

виберіть оптимальний тарифний план

спілкуйтесь в онлайн-месенджерах: Viber, WhatsApp, Telegram: тощо

по можливості користуйтесь Wi-Fi, а не мобільним інтернетом

вимкніть автоматичне оновлення програм, оскільки воно також може використовувати великий обсяг інтернет-трафіку.

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