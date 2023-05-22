Як діяти, якщо ваш телефон вкрали: 5 простих кроків для мінімізації збитків

Кожна людина може стати потенційною жертвою грабіжників або шахраїв і втратити свої кошти або цінні речі. У разі, якщо така неприємність вже сталася і телефон вкрали, важливо вжити п’ять простих заходів, щоб мінімізувати збитки для себе.

В Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації пояснили, що треба зробити в першу чергу, якщо у вас вкрали телефон, передає НСН.

Як діяти, якщо ваш телефон вкрали

Зверніться до свого оператора зв’язку, щоб заблокувати SIM-карту

Зв’яжіться з вашим оператором зв’язку та повідомте їм про викрадення телефона. Вони можуть заблокувати SIM-карту.

Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800-300-466 з інших номерів.

можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800-300-466 з інших номерів. Vodafone: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні).

необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні). lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 (безкоштовно з будь-якого номера lifecell) або 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних номерів). Або ж скористатися системою самообслуговування «Мій lifecell» чи звернутися в центр обслуговування абонентів.

Зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо.

Змініть паролі

Якщо ваш телефон мав доступ до різних онлайн-акаунтів, негайно змініть паролі до цих акаунтів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, «Дія» та інші) через інший пристрій. Це унеможливить доступ зловмисників до вашої особистої інформації.

Заблокуйте банківські картки

Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.

Повідомте у поліцію

Обов’язково зверніться з відповідною заявою про крадіжку телефона до поліції. По можливості надайте правоохоронцям всю необхідну інформацію, таку як модель телефона, серійний номер і опис обставин, пов’язаних з крадіжкою.

Проінформуйте друзів та родичів

Повідомте своїх родичів, друзів та колег про викрадення телефона. Це дозволить їм бути обережними та уникнути можливих шахрайських спроб, коли від вашого імені почнуть просити гроші.

Усім користувачам смартфонів не зайвим буде також подбати і про превентивні заходи, які полегшать ваше життя у випадку втрати смартфону:

Знайдіть PUK-код від SIM-картки.

Запишіть у надійному місці IMEI телефону.

В облікових записах, де можливо, встановіть резервний номер телефону для відновлення.

Не забувайте створювати резервні копії усіх важливих даних.

“Прив’яжіть” номер телефону до паспорта.

Зберігайте номери важливих контактів не тільки у телефонній книзі.

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