Шахраї привласнили гроші понад 10 тисяч українців – як не стати жертвою обману

Національна поліція України викрила шахраїв, які, за попередніми даними, привласнили гроші понад десяти тисяч українців. Ідеться про близько 15 мільйонів гривень.

Про це НСН повідомляє з посиланням на сайт Національної поліції.

Загалом викрили 56 учасників схеми. До спецоперації залучили понад 500 поліцейських, які проводили слідчі дії у 20 регіонах України.

Правоохоронці розповідають, що зловмисники розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. Так вони отримували доступ до рахунків. Загалом поліцейські виявили 11 спільнот: зловмисники об’єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах.

Адміністратори таких спільнот розміщували оголошення про «підробіток». Охочим пропонували створювати й розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів, пояснює поліція.

Ці посилання маскували різними способами. Наприклад, це могли бути пропозиції оформлення грошових виплат або продажу різних товарів, здебільшого — побутової техніки. Фігуранти шукали потенційних потерпілих на торгових онлайн-майданчиках.

За даними правоохоронців, вони писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили у сторонні месенджери, а туди надсилали фішингові посилання. На цих шахрайських сайтах пропонували ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар.

Після цього інформація про банківські картки потрапляла до шахраїв. А потім вони виводили гроші громадян на підконтрольні рахунки.

Правоохоронці ведуть розслідування за частинами 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України. За це загрожує від 3 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Фігурантам готуються повідомити про підозри.

Як не стати жертвою шахраїв

Кіберполіція нагадує, що переходити за підозрілими гіперпосиланнями небезпечно. Будь-які відмінності в URL-адресі можуть свідчити про те, що користувач опинився на фішинговому ресурсі.

Правоохоронці рекомендують на підозрілих сайтах ніколи не вказувати конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток. Продаючи чи купуючи товари на платформах оголошень, потрібно обговорювати деталі лише в чаті цієї платформи і не переходити у сторонні месенджери, адже там шахраї можуть надсилати фішингові посилання.

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