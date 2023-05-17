Після ракетної атаки у Києві знайшли муміфіковане тіло в квартирі

У Києві знайшли муміфікований труп людини. Можливо, тіло пролежало у помешканні кілька років, передає НСН.

Як розповили в поліції кореспондентам ТСН, після останньої ракетної атаки сусіди виявили мумію чоловіка в одній із квартир, двері в яку відкрилися від вибухової хвилі.

Мешканці будинку припускають, що людина пролежала у квартирі п’ять років.

“У вівторок, 17 травня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхового будинку на проспекті Відрадному, виявили скелетовані останки людини. Тіло загиблого відправлено на судово-медичну експертизу”, розповіли в поліції.

Правоохоронці припускають, що останки належать чоловіку:

“Попереднього, це тіло чоловіка. Відкрито провадження по статті 115 – з попередньої позначкою “раптова смерть”. Тіло відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Скільки тіло пролежало у квартирі, стане відомо після висновку судмедексперта”.

Там додають, що двері були вибиті чи відкрилися від вибухової хвилі під час останнього ракетного обстрілу Києва.

“Тіло виявили сусіди. Вони кажуть, що у квартирі ніхто не проживав. А після обстрілу помітили у квартирі муміфіковане тіло людини”, додають у поліції Києва.

Додамо, у чаті будинку місцеві мешканці припустили, що тіло загиблого нібито пролежало у квартирі цілих п’ять років. Варто зазначити, що дехто з киян здивувався, чому ніхто не звернув увагу на запах та зникнення сусіда.

Нагадаємо, що вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, всі ракети Х-47 “Кинджал” окупанти направили на столицю України. Однак всі вони були успішно знищені системою ППО.

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