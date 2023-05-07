У Чернігові родина 27 років не виходить з квартири. Більш того, коли один з членів цієї родини помер, його не поспішали поховати, а продовжували жити з мерцем ще три тижні.

Про незвичайну родину, яка проживає близько 30 років у дев’ятиповерхівці по вул. Красносільського мікрорайону Масани розповіла журналістам чернігівської газети “Вєсть” 63-річна Лариса Ревенок, голова ОСББ, передає НСН з посиланням на видання gorod.cn.

Що відомо про родину

Родина Козлових складалась з трьох осіб: 82-річного Михайла – господаря помешкання (він родом з Новгород-Сіверського району), його 80-річної дружини Віри та їхньої 55-річної доньки Лариси.

30-го квітня працівники служби «0034», яка транспортує мерців до моргу, забрали батька родини, який пробув вже мертвим у помешканні 21 добу, за цей час тіло перетворилось на мумію. Перед цим сусіди викликали поліцію, оскільки відчули нестерпний сморід.

В цей день сусіди родини вперше за 27 років побачили наживо Віру та Ларису, які весь цей час не виходили з квартири.

Контактувала родина лише з поштаркою, яка приносила пенсії та сусідкою, якій замовляли купувати продукти (такі що не потребують термічної обробки – сметана, печиво, цукерки, ковбаса, тощо), їм відчиняли двері за спеціальними паролями.

Голова ОСББ розповіла, що обидві жінки виглядають досить виснажено і що про цю родину знають соціальні служби.

Судячи з того, що жінки не викликали поліцію одразу, не звернулись до сусідів та продовжували перебувати поряд з покійником у квартирі — вони мають певні психічні проблеми.

Також повідомляється, що в їх квартирі за несплату відключено газопостачання, води нема через забиті іржею крани, нема через борги і світла.

Лариса Ревенок каже, щоб за законами України забрати жінок без їхньої згоди на примусове лікування неможливо, лише через суд.

Але сусідів до квартири не пускають (через побоювання що їх отруять чи заберуть квартиру), як і соцпрацівників, дільничних та інших.

На поховання Михайла Козлова коштом міста жінки погодилися і претензій не мали.

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