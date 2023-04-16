«Пасха»: Луганські традиції в об’єктиві фотографа з 1994 по 2013 рік

Проєкт «Пасха» фотографа Олександра Чекменьова знімався з 1994 по 2013 рік. Він розказує про луганську традицію відвідувати кладовище під час святкування Великодня, яка з’явилася в регіоні ще за часів Радянського Союзу.

ННС з посиланням на видання «Заборона» публікує добірку світлин фотогрофа.

Олександр Чекменьов – український фотограф-документаліст та фотожурналіст. Найвідоміші його проекти були зняті на Донбасі, серед них: «Український паспорт», «Лілії», «Сліпий», «Великдень», «Портрети», «Гірники». А однойменний проект «Донбас» отримав схвальні відгуки американського видання The New York Times. На заході роботи Чекменьова багатьох шокують, а в Україні вказують на болючу реальність.

Фотограф родом з Луганську, більше 20 років він документував традиції, характерні для його рідного міста та його околиць. Одній із них присвячена серія фотографій, яка отримала назву «Пасха».

«Відвідувати кладовище на Великдень стали лише за радянських часів, коли храми були зачинені. Люди йшли на цвинтар на Великдень замість того, щоб піти через тиждень як належить. Цвинтар замінив відвідування храму. Я пам’ятаю, що в Радянському Союзі навіть мої батьки не могли потрапити до церкви, навколо храму стояли міліціонери та пускали лише старих людей. І лише після розвалу Радянського Союзу ми почали вільно відвідувати церкву», розповів Чекменьов Zaborona.com.

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