Реальність 90-х була непростою. В народі ці роки називали «лихими дев’яностими».

Про те, що собою являють сучасні росіяни, українці знають не з чуток. А на знімках Ліз Сарфаті можна побачити, якими жителі рф були у дев’яностих роках минулого століття.

Фотографиня своїми очима спостерігала за тим, який вигляд мала країна. У своїй фотокнизі «Acta Est» Ліз зібрала кадри з Москви, Норильська та Воркути, передає НСН.

Представляємо вашій увазі 35 треш-фото, які розкажуть історію рф, до якої знову прагне повернутися росія.

На знімках можна побачити як випадкових перехожих і продавщиць магазинів, так і лікарів, і навіть стриптизерок, які розважають своїх клієнтів.

Ліз Сарфаті – уродженка Алжиру, зросла в Ніцці, російську мову вивчала в Сорбонні. До переїзду до Каліфорнії у 2003 році Ліз 10 років жила і працювала в росії. «Acta Est» (“виставу закінчено”) стала першою книгою французької фотохудожниці.

Реальність 90-х у фото

Росія у 90-ті

На фотографіях Сарфаті можна побачити різні потерті інтер’єри, будівлі, що руйнуються, занедбані фабрики, в яких тиняються підлітки та безпритульні.

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