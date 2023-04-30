Шахраї знову полюють на переселенців – у Мінреінтеграції зробили попередження

Шахраї знову активно полюють на переселенців в Україні. Вони активізувалися у соціальних мережах. У Мінреінтеграції попередили про небезпеку і розповіли, як уберегтися, передає НСН.

У соціальних мережах і Телеграм-каналах знову активізувалися шахраї, які нібито пропонують допомогу для внутрішньо переміщених осіб від міжнародних організацій, – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції

У Міністерстві зазначили, що аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема “єПідтримки”, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

Вкотре нагадуємо, що вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій, – зауважують в Мінреінтеграції

На офіційному ресурсі можуть запитати анкетні дані та номер банківського рахунку. Але міжнародний донор ніколи не буде просити надати дані щодо банківської картки. Тому у жодному разі не надавайте номер банківської картки, CVV-код і PIN-код до вашої картки.

Про випадки шахрайських дій просять повідомляти до Національної поліції за номером: 102.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про це одну схему, пов’язану з переселенцями, а точніше біженцями. Фіксуються випадки, коли злодії спочатку орендують житло, яке здають люди, що виїхали за кордон, а потім продають його за підробленими документами.

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