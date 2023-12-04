Україна отримала дефіцитні ракети та нові ЗРК – що це може бути

Збройні сили України отримали завдяки допомозі партнерів дефіцитні ракети та нові зенітні ракетні комплекси.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає НСН.

Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям. Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще, сказав Зеленський.

Останнім часом ніхто з партнерів не оголошував передачу ЗРК та зенітних ракет, пише “Діфенс Експрес“. Але, як зазначило видання, посилення ППО України новими зенітними ракетними комплексами відбувається останнім часом доволі методично й за довгостроковими програмами.

В першу чергу – завдяки Німеччині, яка перейшла до серійного постачання ЗРК IRIS-T, також в міру виготовлення – передаються NASAMS. Й все це не потребує додаткових оголошень пакетів допомоги.

Звісно не виключено постачання зброї й за іншими контактами, наприклад перших відновлених йорданських Gepard від США за замовлення від травня 2022 року, яке має бути виконано за рік, тобто зараз якраз “меридіан” його виконання.

Цікаво й те, що з заявою Володимира Зеленського співпадає й можлива передача ще однієї батареї Patriot, яка була анонсована Німеччиною у жовтні цього року. Справа в тому, що навчання українських військових пройшло у вкрай стислі терміни та випередило попередні оцінки.

Зокрема у минулий раз навчання тривало трохи більше двох місяців, але наразі термін був скорочений лише до п’яти тижнів і вже успішно завершився. Такий темп означає прибуття ще одного Patriot значно швидше ніж можна було очікувати раніше – не на початку 2024 року, а дійсно найближчими днями, якщо це звісно вже не сталось.

Відносно ж дефіцитних ракет, то тут не менш великий перелік можливих відповідей. Але якраз сьогодні британський Times повідомив з опорою на власні джерела, що Україні була передана партія ракет Martlet, які використовуються у ПЗРК та ЗРК Stormer HVM.

Ці засоби проявили себе якнайкраще у питанні знищення ворожих БПЛА за рахунок наведення за принципом “лазерної стежки”, коли оператор веде зенітну ракету до цілі, що у випадку боротьби з дронами значно краще за використання інфрачервоних головок самонаведення. Зазначимо, що ці британські системи також використовують екзотичні Starstreak.

Але звісно не виключено, що передані “дефіцитні” ракети – це боєприпаси до будь-якого іншого ПЗРК або ЗРК, бо об’єктивно будь-яка зброя для війни проти РФ для України є дефіцитною, бо її потрібно значно більше.

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