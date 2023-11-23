В енергосистемі є дефіцит: чи будуть відключення світла – “Укренерго” звернулось до українців

Станом на 23 листопада споживання електроенергії продовжує зростати, в енергосистемі є дефіцит, ситуація залишається складною. В “Укренерго” повідомили, чи будуть відключення світла, передає НСН.

“Споживання електроенергії продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків”, зазначають в компанії.

Головною причиною дефіциту є похолодання. Однак на ситуацію із електроенергією також впливає ремонт, який триває на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії.

“Укренерго” шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується.

Станом на ранок 23 листопада:

через погодні умови відключено 4 населені пункти в Чернігівській області

через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.

через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

“Експорт сьогодні здійснювався дуже незначним обсягом і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії. Загальний обсяг 10 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 2 МВт”, йдеться в повідомленні.

Імпорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби зі Словаччини, Румунії, Молдови.

“Загальний обсяг 4022 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 609 МВт. Технічно можлива максимальна потужність 1200 МВт”, повідомляють в “Укренерго”.

Вчора, 22 листопада, в енергосистемі також було зафіксовано дефіцит електроенергії. Причини: споживання збільшилось через похолодання й спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії.

Для зменшення навантаження на блоки теплових електростанцій при недостатньому обсязі імпорту, “Укренерго” було змушене активувати аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини, Польщі, загальним обсягом 1800 МВт*год.

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