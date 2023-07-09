Де і як ЗСУ будуть використовувати касетні боєприпаси – пояснення ОК “Південь”

Касетні боєприпаси, про передачу яких у США оголосили кілька днів тому, дуже важливі для української армії.

Вони дозволить ефективніше нищити окупаційне військо, що має кількісну перевагу над Силами оборони України.

Однак застосовувати ці боєприпаси будуть на відкритих територіях, натомість на Херсонщині, лівобережна частина якої окупована Росією, військові більше потребують високоточної зброї.

Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає НСН.

Вона наголосила, що касетні боєприпаси допоможуть українській армії ще ефективніше нищити живу силу ворога. Однак застосовуватимуть їх українські воїни з урахуванням принципів міжнародного гуманітарного права.

“Використання цих боєприпасів і розгляд цієї ситуації збоку світової спільноти говорить про високий рівень довіри нашій армії і розуміння, що максимальне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права буде здійснено. Ми не вкриваємо килимовим способом там, де є місцеве населення, де можуть постраждати цивільні. Це буде використано, зокрема, для того, щоб виставити баланс сил. Ми маємо справу з армією, яка перевищує нашу за кількістю, маємо справу з країною-терористкою, де населення в 5 разів більше”, зазначила Гуменюк.

Зокрема, касетні боєприпаси дуже допоможуть Силам оборони на відкритих територіях, де просуватимуться українські воїни. Водночас для звільнення населених пунктів віддаватимуть перевагу використанню високоточного озброєння.

“Скоріш за все, використання цих снарядів буде притаманно для відкритих територій – там, де будуть вестись бойові дії за конкретні території і просування. Що стосується безпосередньо нашої лінії фронту зараз, це річка Дніпро, і її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке перебуває на тому боці, але вибити ворога якомога далі. Для нас зараз важливіша високоточна зброя, яка дозволить нищити тільки окупантів”, зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ у контрнаступі. Він також перерахував п’ять ключових принципів, яких дотримуватиметься Україна при застосуванні нової зброї, аби мінімізувати загрози для цивільних.

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