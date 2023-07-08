Резніков пояснив, як використовуватимуть касетні боєприпаси в Україні

Україна зобов’язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п’яти принципів. Зокрема, їх не використовуватимуть на території рф та вестимуть облік зон уражень.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у Twitter, передає НСН з посиланням на Слово і діло.

«Що стосується касетних боєприпасів, у нас є 5 ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися, і які ми чітко довели до відома всіх наших партнерів, включно зі США. Я особисто вже давно письмово поінформував наших американських партнерів про ці п’ять принципів», йдеться в повідомленні міністра.

Серед ключових принципів використання касетних боєприпасів є такі пункти:

Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації міжнародно визнаних територій України.

боєприпаси не використовуватимуться в міських районах, щоб уникнути ризиків для цивільних. Водночас ЗСУ завдаватимуть ними ударів по місцях концентрації російських військових,

України буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде застосовуватися,

території на яких використовувались касетні боєприпаси, після деокупації та перемоги України, стануть пріоритетними для розмінування. Адже це дозволить усунути ризик від нерозірваних елементів касетних боєприпасів.

Україна звітуватиме партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність. Це допоможе забезпечити відповідний стандарт прозорої звітності та контролю.

Нагадаємо, вчора, 7 липня, США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена відзначили, що це стане тимчасовим кроком.

При цьому не всі партнери підтримують позицію США. Раніше повідомлялося, що Німеччина виступає проти надання Україні касетних боєприпасів.

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