Жителів прибережних територій попереджають, що течія може виносити міни та боєприпаси, які змиваються з місць встановлення, на суходоли в районах розливу.

Заради власної безпеки слід бути уважними і знати, як виглядають небезпечні предмети.

Про це НСН інформує з посиланням на Херсонську ОВА та МВС.

Побачили небезпечний предмет? Не підходьте! Не чіпайте! Дзвоніть 101!, закликають в МВС.

Батьки, обов´язково нагадайте дітям про правила мінної безпеки, не залишайте дітей без нагляду у небезпечних місцях.

Запам’ятайте, який вигляд мають міни та боєприпаси

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