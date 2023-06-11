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Течія може виносити міни та боєприпаси на берег. Як вони виглядають (фото)

Журналіст
міни та боєприпаси
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Жителів прибережних територій попереджають, що течія може виносити міни та боєприпаси, які змиваються з місць встановлення, на суходоли в районах розливу.

Заради власної безпеки слід бути уважними і знати, як виглядають небезпечні предмети.

Про це НСН інформує з посиланням на Херсонську ОВА та МВС.

Побачили небезпечний предмет? Не підходьте! Не чіпайте! Дзвоніть 101!, закликають в МВС.

Батьки, обов´язково нагадайте дітям про правила мінної безпеки, не залишайте дітей без нагляду у небезпечних місцях.

Запам’ятайте, який вигляд мають міни та боєприпаси

пфм 1

рсзв

тм 62м

граната

міни

мон 200

пмн 2

пом 2

птм 3

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