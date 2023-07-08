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Пес Патрон потрапив під обстріл на Харківщині

Журналіст
Пес Патрон потрапив під обстріл на Харківщині
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Пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії на Харківщині, де потрапив під обстріл 5 червня.

Про це повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації, передає НСН.

“Дуже ефективно відпрацювали знову на Харківщині поблизу Балаклії. Це місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети. Але Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Я зрозумів, що це була російська ракета. Дуже близько. Я був в укритті, мене врятувала моя людина”, написали на сторінці Патрона у соцмережі.

 

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Допис, поширений Патрон 🧨 (@patron_dsns)

Начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільєв в ефірі національного марафону 8 липня розповів, що він разом із Патроном повернувся з ротації тиждень тому.

“Працювали на території Харківської області, допомагали колегам, місцевому населенню. Великий період дані населені пункти перебували в окупації і агресор для нас залишив дуже багато різноманітних “подарунків”, які перебувають в землі, в лісопосадках, у полях, у будівлях. Необхідно найшвидше очистити цю територію, щоб люди могли повертатися, відбудовуватися і жити нормальним життям”,сказав Ільєв.

Він додав, що Патрон спеціалізується на протитанкових і протипіхотних мінах.

“Він нам допомагає своїм надзвичайно розвинутим нюхом. Він вишукує і подає команду, а потім хлопці знешкоджують”,додав Ільєв.

Що відомо про обстріл Балаклії 5 червня

Вдень 5 червня російська окупаційна армія вдарила по Балаклії з РСЗВ “Смерч”, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок обстрілу поранення зазнали дев’ятеро людей, троє з них були у тяжкому стані.

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