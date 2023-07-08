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Російські окупанти обстріляли Лиман – багато загиблих та поранених (фото)

Журналіст
окупанти обстріляли Лиман
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У суботу, 8 липня, російські окупанти обстріляли Лиман на Донеччині з реактивної системи залпового вогню. Загарбники вдарили по приватному сектору, є жертви.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає НСН.

Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.

На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу, написав Кириленко.

Наразі відомо про щонайменше 6 загиблих і 5 поранених.

Окупанти обстріляли Лиман 8 липня – фото наслідків

обстріл Лиману на Донеччині 8 липня 2

обстріл Лиману на Донеччині 8 липня 3

обстріл Лиману на Донеччині 8 липня 4

обстріл Лиману на Донеччині 8 липня 5

обстріл Лиману на Донеччині 8 липня 1

обстріл Лиману на Донеччині 8 липня

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