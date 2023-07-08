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500 днів широкомасштабної війни – у Міноборони розповіли про досягнення українських військових

Журналіст
500 днів широкомасштабної війни
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Сьогодні рівно 500 днів широкомасштабної війни, яку росія розв’язала проти України. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підбила основні підсумки за цей час, передає НСН.

500 днів широкомасштабної війни – підсумки

Зокрема, українські військові:

497 днів тому зруйнували очікування «про Київ за три дні» та міф про «другу армію світу»;

462 дні тому звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про «жест доброї волі»;

451 день, як ми відправили крейсер «Москва» на дно;

380 днів тому отримали від союзників перші Himars;

373 дні як звільнили острів Зміїний;

305 днів тому розпочали контрнаступ на Харківщині. Безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ;

273 дні як завдали першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику;

239 днів тому повернули наш Херсон;

113 днів тому добилися ордеру на арешт Путіна в Гаазі;

80 днів як отримали від партнерів потужні засоби ППО – систему Patriot;

65 днів відтоді, як вперше збили російську «надзвукову» ракету «Кинджал».

«Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро – починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога», додала Маляр.

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