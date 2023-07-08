500 днів широкомасштабної війни – у Міноборони розповіли про досягнення українських військових

Сьогодні рівно 500 днів широкомасштабної війни, яку росія розв’язала проти України. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підбила основні підсумки за цей час, передає НСН.
500 днів широкомасштабної війни – підсумки
Зокрема, українські військові:
497 днів тому зруйнували очікування «про Київ за три дні» та міф про «другу армію світу»;
462 дні тому звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про «жест доброї волі»;
451 день, як ми відправили крейсер «Москва» на дно;
380 днів тому отримали від союзників перші Himars;
373 дні як звільнили острів Зміїний;
305 днів тому розпочали контрнаступ на Харківщині. Безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ;
273 дні як завдали першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику;
239 днів тому повернули наш Херсон;
113 днів тому добилися ордеру на арешт Путіна в Гаазі;
80 днів як отримали від партнерів потужні засоби ППО – систему Patriot;
65 днів відтоді, як вперше збили російську «надзвукову» ракету «Кинджал».
«Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро – починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога», додала Маляр.
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