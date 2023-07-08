Військовий розповів, чому мости на Чонгар не вдалося підірвати у день вторгнення

Військовий Іван Сестриватовський розповів, чому мости на Чонгар не вдалося підірвати у лютому 2022-го.

Про це Іван Сестриватовський, який ніс службу поблизу Криму 24 лютого, розповів в інтерв’ю Українській правді, передає НСН.

За даними УП, офіційне слідство за понад рік досі не допитало Сестриватовського. Таким чином, це інтерв’ю стає першими свідченнями, які надає військовий.

Сестриватовський, який ніс службу на Чонгарі з осені 2021 року та обіймав посаду заступника командира взводу, стверджує, що всі мости були заміновані ще з 2014 року. Перед початком повномасштабного вторгнення їх не розміновували, а, навпаки, перевіряли за півтора-два тижні до початку повномасштабної війни.

«По-особливому укріплення на Чонгарі не готували. Але там все було заміновано заздалегідь, ще з 2014 року. Усі мости — там був залізничний міст, і так само два мости з Чонгара — були заміновані» наголосив український військовий.

Воїн пригадує, що повномасштабне вторгнення з Криму розпочалося мінометним обстрілом. Тоді він з побратимами вже підготував все для підриву мостів.

Наказ про підрив мостів мав віддати безпосередній командир позиції, але через відсутність зв’язку, тривалі обстріли та зайнятість командира особовим складом Сестриватовському довелося самостійно ухвалити рішення про підрив. При цьому він не знав, чи отримав командир команду зверху підривати мости на Чонгар.

УП зазначає, що Сестриватовський не є сапером, але пройшов інструктаж про те, як підключити вибухові пристрої.

«Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталось», зазначив оборонець Чонгару.

Сестриватовський називає два можливі варіанти, чому підриву мостів не сталося: працювала диверсійна група росіян або дроти підриву були пошкоджені внаслідок обстрілу.

Сестриватовський здивувався, коли дізнався, що історія з підривом мостів на Чонгарі стала предметом обговорень по всій Україні, а когось навіть звинувачують у цьому. Він не погоджується з тим, що підрив мостів суттєво зупинив би просування окупантів на півдні.

«Я особисто вважаю, що якби мости й були підірвані, це не зупинило б наступ. Лише затримало б, але ненадовго — на годину-півтори. Вони б просто кинули понтони. Вони ж готувалися до цієї війни», підкреслив військовий.

Іван пригадав, що здійснив щонайменше три спроби підриву, перевірив дроти на наявність очевидних помилок, але вибуху все одно не сталося. Після цього військовослужбовець відійшов з підривної позиції на цивільному автомобілі із двома строковиками.

Під час відходу Іван отримав поранення, під мінометним обстрілом автівку знесло з дороги. Він намагався самостійно побудувати маршрут для відходу до позицій свого підрозділу. До них приєдналися ще троє прикордонників, які не встигли відійти. О 16 годині 24 лютого росіяни оточили військовослужбовців та взяли їх у полон. Оборонець Чонгару повернувся з полону лише 26 квітня 2023 року.

У жовтні командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв казав, що перед повномасштабним вторгненням Росії в Херсонській області не проводили розмінування. За його словами, восени 2021 року відбувалась перевірка всіх мінно-вибухових загороджень, і всі вони були справними, а приблизно 22 лютого 2022 року підрозділи, які виконують завдання на цьому напрямку, отримали команду «привести всі об’єкти в готовність № 1».

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