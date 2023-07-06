Обстріл Львова 6 липня – що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Росія здійснила обстріл Львова 6 липня ракетами. На це вже відреагували у Повітряних силах ЗС, повідомляє НСН

Щоб було 10 збитих ракет з 10 – Україні треба F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

Що кажуть у Повітряних силах про обстріл Львова 6 липня

За словами Ігната, ворожі ракети летіли з моря. Противник пропрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок, а у цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова.

“Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16”, – з азначив речник Повітряних сил.

Ракетний удар по Львову 6 липня: все, що відомо

6 липня близько 02:46 окупанти обстріляли Львів. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано житловий будинок. Попередньо, загинули 4 особи, 34 людини отримали тілесні ушкодження. Дані щодо потерпілих уточнюються.

Наразі триває розбір заваленого будинку та пошуково-рятувальні роботи.

Також проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

У Повітряних силах зауважили, що близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет “Калібр”. Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

Унаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет “Калібр”.

Наталія Гуменюк розповіла, що удар по Львову росіяни готували ще ввечері. Так, на вечір 5 липня у море Росія вивела 4 ракетоносії.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. Водночас президент оприлюднив моторошні кадри наслідків обстрілу

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